Podziękowania dla dęblińskich policjantów Data publikacji 12.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wpłynęły podziękowania dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Dęblinie. W lutym b.r. policjanci odzyskali przywłaszczony portfel z gotówką w kwocie blisko 3 tys. zł pozostawiony w jednym ze sklepów w Dęblinie i zwrócili go właścicielowi.

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego b.r. w Dęblinie. Mł. asp. Paweł Koza i sierż. szt. Jeremi Wojnicki z dęblińskiego komisariatu otrzymali informację, że w jednym z marketów na terenie miasta doszło do przywłaszczenia portfela ze znaczną kwotą pieniędzy. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali sprawczynię przywłaszczenia i odzyskali zagarnięty portfel z pieniędzmi w kwocie 2700 zł zwracając go 81-letniemu mieszkańcowi Dęblina.

Jak napisał w swoim podziękowaniu zwrócona kwota stanowiła jego cały miesięczny budżet. Dziękował przy tym za profesjonalizm, zaangażowanie oraz skuteczność funkcjonariuszy oraz całego komisariatu z Dęblina. Życzył również policjantom dużo zdrowia i wytrwałości w pełnieniu tak trudnej i odpowiedzialnej służby.

R.W.