Opole Lub.: Zabytkowe znaleziska w domu 35-latka Data publikacji 13.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 35 latka z Poniatowej, który od dłuższego czasu kolekcjonował wykopane przez siebie zabytki. W trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci odnaleźli stare monety, guziki carskich mundurów oraz zabytkowe drobiazgi. Szczególną wartość stanowił metalowy grot szacowany przez inspektorów ochrony zabytków na pochodzący z okresu średniowiecza. Oprócz zabytkowych przedmiotów, policjanci ujawnili również susz konopi.

Sprawa wyszła na jaw po uzyskaniu przez policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie informacji, że mężczyzna na jednym z portali internetowych chwali się zabytkowymi znaleziskami. Szereg policyjnych czynności doprowadził do wytypowania mężczyzny podejrzewanego o nielegalny proceder.

W trakcie przeszukania mieszkania 35-latka policjanci odnaleźli stare monety, guziki carskich mundurów oraz zabytkowe drobiazgi. Szczególną wartość stanowił metalowy grot szacowany przez inspektorów ochrony zabytków na pochodzący z okresu średniowiecza. Monety pochodzą z okresu XVII, XIX i XX wieku, wśród nich szelągi Jana Kazimierza, które uznawane są jako znaleziska archeologiczne. Znalezisko przywłaszczył sobie 35-latek, czyniąc z niego prywatną kolekcję.

Oprócz zabytkowych przedmiotów, policjanci ujawnili również susz konopi. Mężczyzna przyznał się już do posiadania narkotyków. Teraz czekają go dalsze czynności w sprawie przywłaszczenia zabytkowego znaleziska

Zgodnie z polskim prawem zabytki i stanowiska archeologiczne podlegają ochronie. Prowadzenie amatorskich poszukiwań z użyciem wykrywaczy metalu jest legalne pod warunkiem, że poszukiwacz uzyskał zezwolenie - na określony czas i obszar - od wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znalezione zabytkowe przedmioty powinny być przekazane do odpowiednich instytucji.

Zabezpieczone przedmioty zostaną przebadane przez biegłego z zakresu archeologii. W przypadku gdy potwierdzi się, że są to zabytki archeologiczne, 35-latek odpowie za nielegalne wykopaliska i przywłaszczenie dóbr należących do Skarbu Państwa za co grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

EŻ