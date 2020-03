Kolejne środki ochrony trafiły wczoraj do policjantów garnizonu lubelskiego Data publikacji 19.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie tylko policjanci, ale również służby logistyczne mają w ostatnim czasie więcej pracy. Na bieżąco przekazywane są do komend niezbędne środki ochrony, by zapewnić bezpieczeństwo policjantom. Wczoraj kolejna dostawa trafiła do mundurowych.

Pracownicy logistyki na bieżąco dostarczają zakupione środki ochrony sanitarnej dla policjantów. Wczoraj kolejna partia przekazana została do komend miejskich i powiatowych. Maski ochronne, rękawice, środki do dezynfekcji to przedmioty, których teraz potrzebujemy najbardziej. Środki te są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa policjantom pełniącym służbę na „pierwszej linii”.

W związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, wspieramy służby sanitarne m.in. przy sprawdzaniu osób objętych kwarantanną. W tym przypadku nasi mundurowi nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu. Sprawdzenie takie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu - bez bezpośredniego kontaktu.

Dodatkowo na wyposażeniu patrolu znajdują się również środki ochrony sanitarnej, dedykowane do zadań związanych z koronawirusem, by w razie konieczności policjanci mogli ich użyć.



R.L.R.