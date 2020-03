Uciekinier ze zgierskiego szpitala zatrzymany przez policjantów Data publikacji 20.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci poszukiwali 54-latka z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, który samowolnie oddalił się ze szpitala w Zgierzu. Mężczyzna został namierzony i zatrzymany w jednym z łódzkich mieszkań, gdzie się ukrył. Zatrzymany trafił już do specjalnie przygotowanej celi aresztu. Może usłyszeć zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat więzienia.

18 marca 2020 r. około godziny 15.00 zgierscy policjanci zostali powiadomieni przez personel zgierskiego szpitala o samowolnym oddaleniu się jednego z pacjentów. Według przekazanych informacji 54-latek przebywał w placówce z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem. Do poszukiwań mężczyzny natychmiast wyruszyli zgierscy policjanci wspierani przez Oddział Prewencji Policji w Łodzi. Funkcjonariusze przeczesywali teren wokół szpitala i sprawdzali drogi wyjazdowe ze Zgierza. Stróże prawa po kolei typowali i sprawdzali możliwe miejsca pobytu uciekiniera. Zasięg poszukiwań rozszerzył się na Łódź oraz pobliskie powiaty, w tym sieradzki i zduńskowolski. Jednocześnie kryminalni ustalili, że 54-latek był poszukiwany listem gończym. Przed godziną 18.00 funkcjonariusze wpadli na kolejny trop. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi sprawdzili jedno z mieszkań na terenie Łodzi, gdzie mógł ukryć się poszukiwany. Był to "strzał w dziesiątkę". Policjanci przy użyciu wszelkich środków ostrożności zatrzymali 54-latka. Zatrzymany noc spędził w specjalnie przygotowanej celi. Za skrajną nieodpowiedzialność mężczyzna może usłyszeć zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Za takie przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)