Pracownik firmy kurierskiej z zarzutami przywłaszczenia pieniędzy Data publikacji 25.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty przywłaszczenia powierzonych pieniędzy usłyszał 29-letni pracownik firmy kurierskiej. Mężczyzna zdawał do magazynu jako "nieodebrane" puste paczki z naklejonymi przez siebie listami przewozowymi. Łącznie do jego kieszeni trafiło w ten sposób 40 tys. zł. Dodatkowo, aby ukryć swój przestępczy proceder złożył zawiadomienie o rzekomej kradzieży pieniędzy pochodzących z opłaconych przez odbiorców przesyłek. Za przywłaszczenia pieniędzy grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z zamojskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali nieuczciwego pracownika jednej z firm kurierskich zajmującego się doręczaniem przesyłek. 29-latek z powiatu krasnostawskiego podejrzewany jest o przywłaszczenie pieniędzy pochodzących z przesyłek kurierskich.

Policjanci ustalili, że 29-latek kilka miesięcy temu wpadł na pomysł, że będzie wykorzystywał do celów prywatnych pieniądze firmy pobierane od klientów. Mężczyzna wykorzystując zdalne urządzenie wskazywał, że dana przesyłka nie została doręczona. W rzeczywistości była odbierana i opłacana przez odbiorcę. 29-latek zabierał listy przewozowe z przesyłek i umieszczał na innych pustych paczkach, które zdawał do magazynu. Tak więc do magazynu wracały rzekomo nieodebrane przesyłki.



Policjanci pracujący nad sprawą ustalili również, że 29-latek, w hrubieszowskiej komendzie Policji złożył zawiadomienie o rzekomej kradzieży pieniędzy pochodzących z opłaconych przez odbiorców przesyłek. Jak się okazało do żadnej kradzieży nie doszło, a 29-latek zmyślił cale zajście, aby ukryć swój przestępczy proceder.



Działając w ten sposób 29-latek przywłaszczył pieniądze na łączną kwotę ponad 40 000 zł. Usłyszał już zarzuty przywłaszczenia. Zgodnie z kodeksem przestępstwo tego typu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. Nie uniknie również odpowiedzialności za fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Ponieważ kto zawiadamia o przestępstwie organ powołany do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono podlega odpowiedzialności karnej w wymiarze nawet 2 lat pozbawienia wolności.



D.K-B.