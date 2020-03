Odpowiedzialny kierowca Data publikacji 25.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki informacji od kierowcy służby mogły wczoraj bezpiecznie obsłużyć zdarzenie drogowe do jakiego doszło na terenie powiatu dąbrowskiego.

W poniedziałkowe popołudnie (23.03.2020r.) na skrzyżowaniu ulica Sucharskiego i Leśnej w Oleśnie (powiat dąbrowski) doszło do zderzenia dostawczego iveco i osobowym seatem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia policjanci zastali załogę straży pożarnej, która poinformowała funkcjonariuszy, że poszkodowany mężczyzna jadący samochodem osobowym prosił, aby zachowali ostrożność i z bezpiecznej odległości przekazał informację dotyczącą jego przyjazdu do kraju przed kilkoma dniami z terenu Niemiec. Jak się okazało kierujący seatem, mieszkaniec powiatu dąbrowskiego, jest zawodowym kierowcą wykonującym transport międzynarodowy, który po przekroczeniu granicy nie jest objęty kwarantanną, ale z uwagi na dobro służb oraz ich komfort pracy poinformował o swojej sytuacji.

Na miejsce zostały skierowany zatem patrol dąbrowskiej drogówki wyposażony w pakiety ochronne. Policjanci w kombinezonach rozpytali kierowców i przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Kierowca seata z uwagi na doznane obrażenia trafił do szpitala. Dochodzenie ustali winnego spowodowania tego wypadku.

Po zakończonej obsłudze zdarzenia środki ochronne funkcjonariuszy zostały zutylizowane, radiowozy zdezynfekowane a policjanci po zakończonej służbie mogli bez obaw wrócić do swoich rodzin.



Dzięki odpowiedzialnej postawie mężczyzny policjanci, ratownicy medyczni oraz strażacy mieli możliwość przygotowania się i profesjonalnej obsługi wypadku drogowego.

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. § 2 ust. 6 pkt. 3 i 4 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego.

(KWP w Krakowie/js)