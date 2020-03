Jaworscy dzielnicowi pomogli bezdomnej kobiecie Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo, że kalendarzowa wiosna już się rozpoczęła, to policyjna akcja pod nazwą „Zima 2019/2020” nadal trwa. W ostatnim czasie znacznie spadła temperatura szczególnie w nocy, dlatego jaworscy dzielnicowi realizują wzmożone kontrole miejsc gdzie mogą znajdować się osoby bezdomne lub znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej. Ostatnio taką pomoc otrzymała 34-letnia kobieta przebywająca na terenie powiatu.

Dzielnicowi nazywani są często policjantami pierwszego kontaktu. Są oni ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. Codzienna służba takiego funkcjonariusza oparta jest na rozwiązywaniu rozmaitych spraw oraz niesieniu pomocy w codziennych problemach.

Sierż. szt. Dariusz Antoniewicz i st. post. Paulina Gierat są w stałym kontakcie z bezdomną mieszkanką. 34-letnia kobieta zajmuje pomieszczenia w jednym z pustostanów znajdujących się na terenie Jawora. Warunki, w jakich przebywa, są fatalne. Nie ma tam wody ani prądu, brakuje też ogrzewania. Policjanci wspólnie z jaworskim MOPS-em wielokrotnie oferowali kobiecie pomoc w dowiezieniu do schroniska, jednak nie chciała ona z tego skorzystać. Wobec tego dzielnicowi podjęli decyzję, by pomóc jej w inny sposób. Bardzo szybko zorganizowali niezbędne rzeczy. Dostarczyli potrzebującej ciepłą kołdrę, a także przywieźli gorący posiłek. Na uwagę zasługuje fakt, że nie była to pierwsza taka pomoc wobec tej osoby.

(KWP we Wrocławiu/js)