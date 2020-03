Apel mazowieckich policjantów słychać z radiowozów i widać na bilbordach Data publikacji 27.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Uwaga, uwaga! Policja informuje. Mamy stan epidemii. Zostań w domu. Nie narażaj siebie i innych! Opuszczaj miejsce zamieszkania tylko, gdy to jest konieczne! Chroń siebie i bliskich” - takim komunikatem policjanci przypominają mieszkańcom Mazowsza o wprowadzeniu nowych obostrzeń dotyczących zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktu z innymi osobami.

W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. Odwołano imprezy masowe i ograniczono działalności galerii handlowych, zawieszono zajęcia w szkołach oraz zamknięto granice.

Wprowadzono także ograniczenie swobód przemieszczania się poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób. Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Mazowieccy policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców województwa z radiowozów przypominają o nowych regulacjach. Apelują o pozostanie w domach i ograniczenia kontaktów z innymi osobami. Informacje takie emitowane są także na bilbordach, które są usytuowane w centralnych miejscach największych miejscowości na Mazowszu. Komunikaty pojawią się także wyświetlaczach w autobusach komunikacji miejskiej.

Spoty w wersji avi do porania

Spot 1

Spot 2

Zespół Prasowy KWP

Ładowanie odtwarzacza...

Ładowanie odtwarzacza...