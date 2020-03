Jesteśmy, by chronić i służyć społeczeństwu - policyjne działania przy zwalczaniu ASF Data publikacji 30.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci pomagają służbom weterynaryjnym przy zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). W jednej z ferm trzody chlewnej na terenie powiatu nowosolskiego wykryto ognisko tej choroby. Do całodobowej walki z tym zjawiskiem zaangażowani są nowosolscy stróże prawa, którzy wspomagani przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i żołnierzy, prowadzą intensywne działania zabezpieczające.

W dobie pandemii Covid-19, z jaką przyszło się mierzyć wszystkim służbom, wielką odpowiedzialnością muszą wykazać się medycy oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Każdego dnia „walka” o ograniczenie skutków pandemii trwa. Od kilkunastu dni nowosolscy mundurowi mierzą się z kolejnym zagrożeniem jakim jest Afrykański Pomór Świń (ASF). W jednej z ferm trzody chlewnej w Niedoradzu wykryto ognisko tej choroby. Codziennie nowosolscy policjanci prewencji, ruchu drogowego, kryminalni przy wsparciu żołnierzy zabezpieczają miejsce ogniska choroby oraz teren przyległy. Priorytetowym zadaniem służb mundurowych jest niedopuszczenie do rozpowszechnienia się wirusa. Od kilku dni w asyście policjantów ruchu drogowego przeprowadzane są konwoje pojazdów ciężarowych do punktu utylizacji. Jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. Ponadto mundurowi sprawdzają, aby nie doszło do nieuprawnionego wywozu trzody chlewnej. Wszystkie podmioty biorące udział w akcji dokładają wszelkich starań, aby wszelkie działania przebiegły sprawnie i bezpiecznie.

Źródło: st. sierż. Agata Towpik

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli