Słowa wsparcia dla policjantów od dzieci w czasie epidemii

W tym jakże trudnym dla każdego z nas okresie jakim jest epidemia koronawirusa liczy się każdy gest wsparcia i dobre słowo. Doskonale wiedzą o tym dzieci z Wioski Dziecięcej w Biłgoraju, które przygotowały dla policjantów laurkę. Moc jaką niosą z sobą podziękowania i słowa wsparcia pokrzepiły nasze serca. Serdecznie dziękujemy!

„Doceniając Państwa ciężką pracę w czasie epidemii koronawirusa w imieniu dzieci z Wioski Dziecięcej w Biłgoraju, wysyłam do Państwa podziękowanie wykonane przez naszych podopiecznych”.



Tymi słowami zaczyna się wiadomość, która w dniu dzisiejszym wpłynęła do KPP w Biłgoraju. We własnoręcznie wykonanej przez dzieci laurce czytamy: „Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym policjantom, za to jaki trud i serce włożyliście w to aby nasz kraj i obywatele byli zawsze bezpieczni. Czuwaliście kiedy w Polsce zjawił się ten okropny wirus, że jesteście kiedy Was potrzebujemy(...)”.



Wszyscy mamy świadomość ryzyka jakie niesie za sobą zagrożenie koronawirusem. Każdy z nas martwi się o zdrowie swoje i swoich bliskich. Policyjna służba na co dzień trudna w obecnej sytuacji stawia przed nami nowe wyzwania, którym czoło stawiają policjanci w całym kraju. Każdego dnia ryzykują swoim zdrowiem i życiem dla bezpieczeństwa nas wszystkich.



Z całego serca dziękujemy dzieciom, kadrze i kierownictwu Wioski Dziecięcej w Biłgoraju za pamięć i słowa wsparcia, które tak wiele dla nas znaczą. To właśnie w tak drobnych gestach tkwi moc, którą dzielimy się z Państwem. Raz jeszcze ze wzruszeniem ...dziękujemy!



Kierownictwo, policjanci i pracownicy KPP w Biłgoraju