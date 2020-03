„Dziękuję za Waszą służbę” – niecodzienny dowód wdzięczności dla świebodzińskich policjantów Data publikacji 31.03.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkanka powiatu świebodzińskiego w podziękowaniu za służbę w tych trudnych czasach przyniosła policjantom blachę pysznego ciasta. Ten niecodzienny gest był dużym zaskoczeniem dla świebodzińskich stróży prawa. Służymy Wam wszystkim, dlatego też docenienie naszej pracy ze strony społeczeństwa jest dla nas bardzo cenne.

Podczas kontroli osób przebywających na kwarantannie policjanci odwiedzali je codziennie przez dwa tygodnie, dopytując, czy czegokolwiek nie potrzebują i wskazywali w jaki sposób można uzyskać niezbędną pomoc. W trakcie tych wizyt ni jednokrotnie rozmowy dotyczyły zwykłych ludzkich spraw. Dla wielu osób był to w ciągu dnia jedyny moment kiedy mieli okazję chociaż chwilę porozmawiać z drugim człowiekiem. Pod jednym z adresów w trakcie rozmowy pani stwierdziła, że w podziękowaniu za ich trud i niebezpieczną pracę upiecze im ciasto jak tylko skończy się jej kwarantanna. Trudno było ukryć zaskoczenie policjantów, kiedy we wtorek (31 marca) do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przyszła kobieta z blachą pysznego ciasta.

Ten miły gest bardzo wiele dla nas znaczy. Służymy Wam wszystkim, dlatego też docenienie naszej pracy ze strony społeczeństwa jest dla bardzo cenne. Dziękujemy. Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy gotowi, aby służyć Wam pomocą.

Źródło: mł. asp. Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie