W najbliższe Święta #zostańwdomu Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, w tym trudnym dla wszystkich okresie, Lubelska Policja życzy otuchy i nadziei, pozytywnej energii i wytrwałości.

Ładowanie odtwarzacza...

Pamiętajmy, że w walce z epidemią lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i służby mundurowe nie muszą być sami. Każdy z nas może ich wspomóc przestrzegając obowiązujących przepisów. To nie czas na świąteczne wyjazdy i spotkania ze znajomymi. To co powinniśmy teraz zrobić to zostać domu, w gronie najbliższych i w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Dla nasz policjantów te święta będą czasem wytężonej służby, dla wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny będzie to kolejny egzamin z odpowiedzialności, rozsądku, dbałości o zdrowie i życie swoje i innych ludzi. #Zostańwdomu

R.L.R.