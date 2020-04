W Święta #zostanWdomu Data publikacji 10.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj #zostanWdomu spędź Święta odpowiedzialnie, nie narażaj swoich bliskich na ryzyko zarażenia. W okresie świąt codziennie na pomorskich ulicach będzie prawie 1400 policjantów, którzy będą dbali o bezpieczeństwo i reagowali na niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Policjanci są na służbie by dbać o Twoje bezpieczeństwo, a Ty #zostanWdomu.

Policjanci apelują aby w tym wyjątkowym czasie pozostać w domach. Naszym bliskim pokażmy, że o nich myślimy oraz jesteśmy z nimi mimo odległości i przeszkód. Odpowiedzialnie. Wykorzystajmy do tego m.in. telefony, komunikatory czy kamery, a bezpośrednie wizyty odłóżmy na później.

Funkcjonariusze na terenie Pomorza będą patrolować miejsca objęte zakazem i stanowczo reagować na niestosowanie się do obowiązujących przepisów. Codziennie na ulicach pomorskich miast będzie prawie 1400 funkcjonariuszy. Wszystko po to, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronanwirusa. Osoby, które nie stosują się do obowiązujących ograniczeń muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi i finansowymi. Na wjazdach do miejscowości turystycznych wystawione są posterunki stałe, policjanci będą sprawdzali gdzie przemieszczają się kierowcy i w razie stwierdzenia naruszenia przepisów kierowcy muszą liczyć się z obowiązkiem zawrócenia do miejsca zamieszkania.

Pamiętajmy, że w walce z epidemią lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki i służby mundurowe nie muszą być sami. Każdy z nas może ich wspomóc przestrzegając obowiązujących przepisów. To nie czas na świąteczne wyjazdy i spotkania ze znajomymi. To co powinniśmy teraz zrobić to zostać domu, w gronie najbliższych i w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Dla nas policjantów te święta będą czasem wytężonej służby, dla wszystkich mieszkańców będzie to kolejny egzamin z odpowiedzialności, rozsądku, dbałości o zdrowie i życie swoje i innych ludzi.



Pamiętajmy, że limity ilości wiernych w kościołach obowiązują również w okresie Wielkanocnym.

Na śmigusa pozostańmy w domach, pamiętajmy, że osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przebywać poza miejscem zamieszkania bez opieki osoby dorosłej.

#zostanWdomu

