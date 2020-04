Policjanci skutecznie reanimowali mężczyznę, który usiłował popełnić samobójstwo Data publikacji 18.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kowarach skutecznie przeprowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową mężczyzny, który usiłował popełnić samobójstwo. Byli pierwsi na miejscu zdarzenia i do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego, to oni toczyli walkę o życie niedoszłego samobójcy. Po przyjeździe karetki policjanci nadal aktywnie uczestniczyli w czynnościach ratujących życie, które przejął zespół pogotowia. W wyniku podjętych działań udało się przywrócić funkcje życiowe mężczyzny i został on przewieziony do szpitala.

16 kwietnia 2020 roku, około godziny 19:40 oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał telefoniczne zgłoszenie od kobiety, która powiadomiła, że jej mąż usiłował popełnić samobójstwo.

Na miejsce pojechali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kowarach wraz z żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. W garażu mundurowi znaleźli 62-letniego mężczyznę, który podjął już próbę samobójczą i nie wykazywał funkcji życiowych. Policjanci skutecznie prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego, a następnie kontynuowali te czynności wspólnie z medykami, aż do czasu podłączenia specjalistycznego sprzętu. W wyniku podjętych działań, udało się przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe. 62-latek został przewieziony do szpitala. Obecnie mundurowi wyjaśniają, co było przyczyną tak desperackiego kroku.

Funkcjonariusze, którzy skutecznie ratowali życie mężczyzny i wykazali się pełnym profesjonalizmem, posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. Jeden z nich ukończył kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, a drugi studiuje ratownictwo medyczne.

(KWP we Wrocławiu)