Policjanci odnaleźli zaginionego i zapewnili mu pomoc służb medycznych

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej odnaleźli zaginionego 45-latka, który po przekroczeniu granicy nie dotarł do miejsca zamieszkania. Przy zachowaniu środków ostrożności policjanci zadbali o bezpieczeństwo mężczyzny do czasu przekazania go służbom medycznym.

Dyżurny średzkiej komendy otrzymał informację z jednostki Policji na terenie województwa łódzkiego o zaginięciu 45-letniego mężczyzny, który według ustaleń miał znajdować się na terenie gminy Kostomłoty. Zaginiony wracał samochodem z Holandii, przekroczył granicę, jednak nie dotarł do miejsca zamieszkania. Ponadto w związku z powrotem z zagranicy objęty został obowiązkową kwarantanną.

Skierowani na miejsce policjanci odnaleźli na jednym z parkingów przy autostradzie A4 pojazd, jakim wg informacji miał poruszać się zaginiony, a w nim śpiącego mężczyznę. Mundurowi przedstawili się oraz podali powód swojej interwencji. Mimo to kierowca oświadczył, że nie otworzy im drzwi, ponieważ są „przebierańcami”. Dodał też, że on sam jest śledzony, a jego telefon podsłuchiwany. Twierdził, że boi się wrócić do domu.

W ocenie policjantów mężczyzna zachowywał się nieracjonalnie i był wyraźnie roztrzęsiony. Jego stan wskazywał na to, że może potrzebować pomocy medycznej.

Średzcy policjanci, zachowując wszelkie środki ostrożności wynikające z kontaktu z osobą podlegającą obowiązkowej kwarantannie, tak poprowadzili rozmowę, aby uspokoić mężczyznę. Do czasu przyjazdu służb medycznych policjanci czuwali nad bezpieczeństwem 45-latka, który został następnie przetransportowany do szpitala.

(KWP we Wrocławiu / kp)