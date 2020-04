Sprawcy pobicia wkrótce usłyszą zarzuty Data publikacji 24.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawcy ataku na młodego mężczyznę, do którego doszło na jednym z zamojskich osiedli, zostali już zatrzymani. Wkrótce usłyszą zarzuty, odpowiadać będą m.in. za groźby, podżeganie do przestępstwa, pobicie i przywłaszczenie mienia. Zatrzymani to mieszkańcy Warszawy, 18 letnia kobieta i jej dwóch kolegów, ob. Rosji w wieku 19 i 20 lat.

Przypomnijmy. W piątek ok. godziny 18:00 dyżurny zamojskiej policji został powiadomiony o pobiciu młodego mężczyzny na jednym z zamojskich osiedli. Kryminalni, którzy zajęli się wyjaśnieniem sprawy ustalili, że do 19-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego, przebywającego w tym czasie w Zamościu, przyjechały trzy młode osoby – dwóch mężczyzn oraz jedna kobieta. Na ich prośbę 19-latek wyszedł z mieszkania. Następnie po krótkiej wymianie zdań jeden z mężczyzn zaczął bić pięściami i kopać pokrzywdzonego po całym ciele. Po tym przywłaszczyli należący do 19-latka telefon i odjechali. Całość zdarzenia na bieżąco relacjonowała w Internecie uczestniczka zajścia. Motywem ich działania były prawdopodobnie nieporozumienia wynikające z kłótni i obraźliwych wpisów dokonywanych przez uczestników grupy funkcjonującej na portalu społecznościowym. Pokrzywdzony oraz sprawcy nie znali się wcześniej, byli „znajomymi” z sieci. 19-latek z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Od momentu przyjęcia zawiadomienia nasi policjanci pracowali nad sprawą, tak by jak najszybciej zatrzymać sprawców. Ustalali wszystkie okoliczności i szczegóły dotyczące zdarzenia i przede wszystkim dane osób w nim uczestniczących. Oczywiście dysponowaliśmy wizerunkami, natomiast musieliśmy dokładnie ustalić kim były te osoby i miejsca ich przebywania. Bardzo szybko policjanci ustalili, że sprawcy przyjechali do Zamościa z terenu województwa mazowieckiego. Dlatego też rozpoczęliśmy współpracę w tym zakresie z Komendą Rejonową Policji Warszawa IV. Nasi koledzy w ramach pomocy sprawdzali wytypowane przez nami miejsca, w których osoby poszukiwane mogły przebywać.

Te działania pozwoliły na zatrzymanie 18-latki z Warszawy, która namawiała swoich znajomych do pobicia i nagrywała zajście telefonem. Funkcjonariusze ustalili również dane jej kolegów. To dwaj ob. Rosji w wieku 19 i 20. Oni również zostali zatrzymani wczoraj w godzinach popołudniowych w Warszawie.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. W najbliższym czasie będą wykonywane z nimi czynności procesowe. Będziemy również wnioskować do Prokuratury Rejonowej w Zamościu o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych m.in zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonym.

Dodatkowo, z akt postępowania zostaną wyłączone i przesłane do Wydziału Prewencji materiały w sprawie naruszenia ograniczeń w przemieszczaniu się przez sprawców pobicia 19-latka, celem skierowania sprawy o wykroczenie do sądu. Informacja osobach, które naruszyły wprowadzone ograniczenia zostanie też przekazana służbom sanitarnym, który w ramach swoich uprawnień może nałożyć karę administracyjną.

KS