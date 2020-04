Rozbita zorganizowana grupa przestępcza Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach robili grupę przestępczą zajmującą się m.in. uprawą, handlem i przetwarzaniem narkotyków na dużą skalę. Zarzuty w sprawie usłyszało 20 osób, a łączna wartość zabezpieczonych środków odurzających oraz substancji psychotropowych to ponad 30 mln złotych. Śledztwo w sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Kielcach.

W marcu 2018 r. na terenie Starachowic doszło do zatrzymania dwóch osób i dużej ilości narkotyków w postaci m.in. ponad 10 litrów płynnej amfetaminy, kilkunastu kilogramów marihuany, blisko 19.000 tabletek ecstasy, a także przyrządów do przerobu amfetaminy, a dwie zatrzymane wówczas osoby usłyszały zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków i na wniosek prokuratora zostały tymczasowo aresztowane.

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy w postaci przede wszystkim zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, wyników przeszukań i oględzin, opinii z badania zabezpieczonych narkotyków, opinii z badania pisma ręcznego, opinii z badań biologicznych. Współpracowano także z innymi Prokuraturami i jednostkami Policji oraz Straży Granicznej, od których pozyskano istotny dla sprawy materiał dowodowy z prowadzonych przez te jednostki postępowań przygotowawczych.

Przełomowym momentem śledztwa było pozyskanie do sprawy świadka koronnego, którego wiedza, zweryfikowana innymi licznymi dowodami zebranymi w sprawie, pozwoliła na rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej w wyniku zatrzymań poszczególnych jej członków wiosną 2019 r. Zatrzymano m.in. założyciela i przywódcę grupy przestępczej. Łącznie w 2019 r. zarzuty przedstawiono kolejnym 20 podejrzanym, a spośród nich 16 zostało na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowanych. Przywódca tej grupy 33-letni Damian S. usłyszał łącznie 22 zarzuty, a w tym m.in.: założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą; udziału w przemycie narkotyków (w tzw. nabyciu wewnątrzwspólnotowym); udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków; udziału w przerabianiu narkotyków; uprawy narkotyków; nielegalnego posiadania broni i amunicji; utrudniania postępowań karnych prowadzonych przeciwko członkom grupy. Większość pozostałych podejrzanych usłyszała zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i obrotu znacznymi ilościami narkotyków. Grupa działała głównie na terenie Starachowic i okolic, ale także w Holandii i Hiszpanii.

W sprawie zabezpieczono marihuanę w ilości 18 kg o wartości 720.000 zł, amfetaminę w ilości 15,5 kg o wartości 465.000 zł, tabletki ecstasy w ilości 21.300 sztuk o wartości 426.000 zł, haszysz w ilości 700 g o wartości 28.000 złotych, kokainę w ilości 43 g o wartości 12.900 zł. Natomiast łączne ilości i wartości rynkowe narkotyków objętych w sprawie zarzutami to: marihuana w ilości 250,3 kg o wartości 10.012.000 zł, amfetamina w ilości 96 kg o wartości 2.880.000 zł, tabletki ecstasy w ilości 114.000 sztuk o wartości 2.280.000 zł, kokaina w ilości 1,1 kg o wartości 337.500 zł, haszysz w ilości 3 kg o wartości 120.000 zł, mefedron w ilości 1 kg o wartości 180.000 zł. Łączna ich wartość rynkowa to ponad 30 mln zł.

W dniu 24.04.2020 r. prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kielcach przeciwko 20 podejrzanym, z których 16 pozostaje tymczasowo aresztowanych. Za zarzucane przestępstwa oskarżonym grożą surowe kary pozbawienia wolności, część z zarzucanych im czynów to zbrodnie zagrożone karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.