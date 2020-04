Nie zauważył radiowozu – jechał ponad 200 km/h Data publikacji 27.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 200 km/h jechał kierowca BMW, który na drodze S17 wyprzedził policyjny radiowóz i dalej kontynuował jazdę. Został zatrzymany niedługo później. Poza nim, w miniony weekend jeszcze pięciu kierowców zostało zatrzymanych na zbyt szybkiej jeździe. Przekraczając prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym wszyscy stracili prawo jazdy. Konta kierowców wzbogaciły się o punkty karne, a oni sami muszą zapłacić wysokie mandaty.

W miniony weekend, na drogach powiatu puławskiego zatrzymanych zostało sześciu kierowców, którzy znacząco przekroczyli dopuszczalną na drogach prędkość. W pięciu przypadkach, kierowcy wpadli jadąc z prędkością większą o ponad 50 km/h niż dozwolona w terenie zabudowanym. Na trzy miesiące wszyscy stracili prawo jazdy.

Rekordzistą okazał się 53 latek z Lublina, który samochodem marki BMW jadąc drogą S17 z Lublina do Warszawy rozwinął prędkość do 215 km/h. Pędząc tak szybko, nie zauważył policyjnego radiowozu jadącego prawym pasem. Miał pecha, bo policjanci zauważyli jego i został zatrzymany. Zarówno on, jak i pozostali, zbyt szybko jadący kierowcy otrzymali mandaty oraz punkty karne.

E.R.K