Nie zabijaj, nie daj się zabić - bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa Data publikacji 28.04.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydaje się, że nowoczesne systemy bezpieczeństwa i karoseria pojazdu są w stanie w pełni zabezpieczyć kierowcę. Okazuje się jednak, że na niewiele się to zdaje, gdy w grę wchodzi nadmierna prędkośc i chwila nieuwagi. Co jednak mają powiedzieć piesi czy rowerzyści? Oni w zderzeniu z samochodem nie mają żadnych szans. W Kędzierzynie-Koźlu kobieta zginęła potrącona przez samochód osobowy. Przechodziła wówczas przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych.

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone ze względu na stan epidemii, ruch na drogach Opolszczyzny jest mniejszy. Pomimo tego, przez pierwsze cztery miesiące 2020 roku śmiertelnych wypadków w naszym województwie było więcej niż w 2019 r. Do tej pory na naszych drogach zginęło 25 osób, to o 4 ofiary więcej niż w roku ubiegłym. Często przyczyna tych najpoważniejszych wypadków jest złożona, jednak na ogół związana jest z błędami kierowców.

Policjanci ruchu drogowego podkreślają, że wciąż do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych należy nadmierna lub niedostosowana do warunków na drodze prędkość oraz brawura. Wbrew obiegowej opinii, do największej ilości wypadków dochodzi, gdy warunki na drodze są dobre, a ruch niewielki. Dlatego zawsze powinniśmy zachowywać szczególną ostrożność i nie zapominać o zasadzie ograniczonego zachowania.

27 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu, na przejściu dla pieszych została potrącona kobieta. W zderzeniu z rozpędzonym samochodem osobowym nie miała żadnych szans. Przejście było prawidłowo oznakowane i oświetlone. Za kierownicą samochodu siedział 23-latek - był trzeźwy. Szczegółowy przebieg wypadku i jego przyczyny badają policjanci.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są grupą szczególnie narażoną na poważne konsekwencje wypadków. Paradoksalnie, do takich zdarzeń często dochodzi na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. Dlatego przypominamy najczęstsze, nieprawidłowe zachowania kierujących, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, w szczególności na przejściu dla pieszych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną,

przejeżdżanie przez przejście z nadmierną prędkością,

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

nieprawidłowe cofanie.

Zachęcamy również do zapoznania się z witryną internetową https://projectedward.eu. Dostępna jest ona w wielu wersjach językowych oraz za pomocą mediów społecznościowych (facebook, twitter) i proponuje złożenie deklaracji „bezpiecznego kierowcy”.

„Moje zobowiązanie… by w sposób szczególny dbać o bezpieczeństwo na drogach…

Obiecuję, że:.

Będę przypominał członkom mojej rodziny, przyjaciołom i znajomym, by szczególnie dbali o bezpieczeństwo na drogach.

By poprawić bezpieczeństwo, zadbam o oświetlenie swoje i pojazdu.

Będę jeździć tak bezpiecznie, jak to możliwe, niezależnie od rodzaju pojazdu, którym będę się poruszał (samochód, motocykl, rower).

Będę zwracał szczególną uwagę na pieszych, rowerzystów, dzieci, starszych oraz jeżdżących konno.

Będę poruszał się z prędkościami dozwolonymi i bezpiecznymi.

Będę zwracał uwagę na stan ogumienia mojego pojazdu.

Będę zachowywać szczególną ostrożność jadąc w pobliżu szkół i w miejscach, gdzie znajdują się grupy dzieci.

Nigdy nie wsiądę za kierownicę po spożyciu alkoholu, narkotyków/niedozwolonych leków, które to mogą spowolnić moje reakcje.

Będę przewidującym kierowcą i będę zachowywać/utrzymywać bezpieczne odstępy między pojazdami.

Zawsze będę zapinał pasy bezpieczeństwa i upewnię się, że wszyscy współpasażerowie mają je zapięte.

Nie będę korzystał z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem.

Upewnię się, że nic w pojeździe, poza nim, jak również w mojej głowie mnie nie rozprasza.

Będę dawał swoim pasażerom dobry przykład, prowadząc pojazd bezpiecznie i spokojnie.

Jeśli jestem pasażerem, upewnię się, że kierujący jest w pełni sprawny i może w zgodzie z prawem usiąść za kierownicą pojazdu.