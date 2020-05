Maseczki dla mieszkańców od puławskich mundurowych Data publikacji 02.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Puław wspólnie z młodzieżą z klasy mundurowej ZS Nr 3 zorganizowali akcję rozdawania bawełnianych maseczek ochronnych, przy okazji przypominając o obowiązku ich noszenia. Maseczki zostały uszyte z materiałów zakupionych przez policjantów, a uszyte przez panie z Grupy Aktywnych Kobiet w Oblasach oraz uczennice ZS Nr 3. W trakcie przekazywania maseczek, policjanci tłumaczyli również, jak prawidłowo z nich korzystać.

Puławscy policjanci, podczas codziennej służby zwracają uwagę, czy mieszkańcy naszego powiatu wywiązują się z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Można to robić za pomocą maseczki, chusty czy apaszki. Warto podkreślić, że większość napotkanych osób stosuje się do obowiązujących zaleceń. Zdarzają się jednak osoby, które z różnych przyczyn nie mają środków ochrony. W związku z tym, mundurowi podejmują działania, aby maseczki dotarły do osób, które ich potrzebują.

Współpracując od lat z Zespołem Szkół Nr 3 w Puławach, wiedzieliśmy, że tym razem również możemy liczyć na pomoc młodzież z klas mundurowych i pedagogicznych. Z materiałów zakupionych przez policjantów, uczennice wraz z opiekunką klas pedagogicznych Dorotą Opolską – Maksym uszyły maseczki, które następnie przekazały do Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Podobną pomoc, funkcjonariusze otrzymali ze strony Grupy Aktywnych Kobiet w Oblasach, które z przekazanych materiałów, uszyły blisko 300 szt. maseczek

W trakcie majowego weekendu maseczki przekazywane są przez funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego. Jednocześnie policjanci udzielali krótkiego instruktażu, w jaki sposób prawidłowo korzystać z maseczek z materiału, aby spełniały swoje funkcje. Aby nadal pomagać i chronić, przekazaliśmy już uczennicom kolejną partię materiału. Powstaną z niego maseczki, które wkrótce trafią do Hospicjum im. Św. Matki Teresy w Puławach.

Przypominamy - pomimo łagodzenia obostrzeń powinniśmy zachowywać się odpowiedzialnie i stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa. W dalszym ciągu przebywając w przestrzeni publicznej zobowiązani jesteśmy do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania 2-metrowej odległości od innych.

