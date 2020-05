Dzieci w „sieci” w dobie pandemii, przypominamy o zagrożeniach Data publikacji 07.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi. Postęp w informatyce niesie ze sobą niestety także szereg zagrożeń. Dla Policji niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży spędzających wolny czas czatując i surfując po Internecie. Chcemy przypomnieć o tym rodzicom i opiekunom właśnie teraz, w dobie pandemii, kiedy dużą część swojego czasu dzieci spędzają właśnie w wirtualnym świecie.

Komputer z dostępem do Internetu jest jednym z najważniejszych narzędzi służących współczesnemu człowiekowi. W Internecie robimy zakupy, przeglądamy portale informacyjne, oglądamy wideo, a także poznajemy nowych ludzi.

Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy użytkownik. Dla Policji niezwykle ważna jest kwestia bezpieczeństwa dzieci spędzających wolny czas czatując i surfując po sieci. Chcemy przypomnieć o tym rodzicom i opiekunom właśnie teraz, w dobie pandemii, kiedy dużą część swojego czasu dzieci spędzają właśnie w wirtualnym świecie.

Bardzo często dzieci i młodzież nawiązują w sieci kontakty i nowe znajomości. Niestety, nie wszyscy mają uczciwe zamiary. Aby nie stać się łatwym celem internetowego przestępcy, przede wszystkim nie należy podawać o sobie zbyt wielu informacji, w szczególności danych wrażliwych. Nigdy nie wiadomo do końca kto jest po drugiej stronie monitora.

Porady dla najmłodszych użytkowników Internetu:

- Nie podawaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem,

- Nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

-Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.

-Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

-Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.

-Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

-Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz takie spotkanie pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami. Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

Policjanci monitorują sieć, by ujawniać popełniane tam przestępstwa. Zachęcamy także rodziców i opiekunów do rozmów nt. istniejących zagrożeń, kontrolowania stron internetowych, jakie odwiedzają dzieci oraz monitorowania treści, jakie przesyłają za pośrednictwem portali społecznościowych czy innych aplikacji służących do komunikacji

