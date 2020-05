Spowodował kolizję i uciekł. Pijanego sprawcę zatrzymał policjant na wolnym Data publikacji 11.05.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów grozi 49-latkowi, który kierując pojazdem spowodował kolizję z toyotą i uciekł. Sprawcę zaraz po tym zdarzeniu zatrzymał będący na wolnym policjant z opolskiej prewencji. Okazało się, że kierujący miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

W sobotnie popołudnie dyżurny opolskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kolizji w m. Elżbieta (gm. Opole lubelski). Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że kierująca toyotą skręcała w lewo, kiedy została uderzona z tyłu przez kierowcę samochodu marki Hyundai, który próbował ją wyprzedzić. Kierujący nawet nie próbował zatrzymać się i sprawdzić czy kobiecie i jej trójce dzieci nie stała się krzywda. Sprawca kontynuował jazdę w kierunku Opola Lubelskiego. Jak się okazało, świadkiem tego zdarzenia będący na wolnym policjant opolskiej patrolówki. S.sierż. Paweł Dudziak natychmiast rzucił się w pogoń za sprawcą. Funkcjonariusz uniemożliwił 49 – latkowi dalszą jazdę i wezwał na miejsce patrol.

Policjanci wylegitymowali kierowcę oraz sprawdzili stan jego trzeźwości. Okazało się, że mieszkaniec gminy Opole Lubelskie ma w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. Niebawem usłyszy zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Grozi mu za to kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat.

Policjanci apelują, aby każdy reagował na niebezpieczne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy nawet anonimowo pod numerem telefonu 112 lub 997 może powiadomić najbliższą jednostkę Policji o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał

EŻ