W policyjnych poszukiwaniach 7-latka pomogli nastoletni chłopcy Data publikacji 01.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zaangażowaniu i sprytowi dwóch nastolatków, odnaleziony został ich 7-letni kolega, który w niedzielę wieczorem bez pozwolenia i wiedzy rodziców wyjechał rowerem poza swoją posesję. Policjanci są pełni uznania dla postawy młodych ludzi i dziękują im za pomoc. Gratulujemy Tomkowi i Jakubowi, a także ich rodzicom.

W niedzielę (31 maja) przed godziną 20 dyżurny komisariatu Policji w Sulechowie otrzymał informację o zaginięciu 7-latka z pobliskiego Pomorska. Z informacji przekazanych policjantom wynikało, że chłopiec bawił się na podwórku i w pewnym momencie prawdopodobnie udało mu się otworzyć zamkniętą na klucz i zabezpieczoną furtkę, przez którą wyszedł na zewnątrz i pojechał rowerem w nieznanym kierunku. Ponadto okazało się, że 7-latek jest dzieckiem, które ze względu na swój stan zdrowia wymaga wyjątkowej opieki. Rodzina natychmiast rozpoczęła poszukiwania, w których pomagali mieszkańcy miejscowości.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwana i już po kilku minutach odnaleźli zaginionego chłopca, który jak się okazało, był już pod opieką dwóch nastolatków. 12-letni Tomek i 16-letni Jakub, gdy tylko dowiedzieli się o zaginięciu małego sąsiada, natychmiast wsiedli na rowery i pojechali go szukać. To właśnie oni dobrze wytypowali okolicę, w której może znajdować się 7-latek i odnaleźli go jadącego rowerem. Chłopcy widząc młodszego kolegę zaopiekowali się nim i nakłonili do powrotu do domu. Dzięki ich zaangażowaniu i sprytowi zaginione dziecko zostało bezpiecznie odwiezione do domu.

Policjanci są pełni uznania dla nastolatków, którzy zaangażowali się w poszukiwania i bardzo szybko odnaleźli 7-latka, a następnie zaopiekowali się nim, co wcale nie było łatwe. Ich postawa jest godna naśladowania i pokazuje jak ważne jest w takich sytuacjach zaangażowanie, empatia i wzajemna pomoc. Młodzi bohaterowie mogą być wzorem zarówno dla swoich młodszych jak i starszych kolegów, a swoim postępowaniem z pewnością zyskali szacunek w oczach dorosłych. Gratulujemy także rodzicom Tomka i Jakuba, którzy mogą być dumni z postawy swoich synów.

Źródło: podinsp. Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze