Bezpieczeństwo na drodze Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu to w Polsce najczęstsza przyczyna wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Jazda z nadmierną prędkością zwiększa ryzyko śmierci i poważnych obrażeń. Policja przestrzega kierujących przed brawurą i zbyt szybką jazdą.

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, jest czynnikiem, który powoduje utratę kontroli nad pojazdem, co może spowodować groźne w skutkach zderzenie z innym pojazdem lub potrącenie pieszego.

Siadając za kierownicę pojazdu, powinniśmy mieć świadomość, że odpowiadamy nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale też za życie i zdrowie innych uczestników ruchu. Unikajmy brawury i ryzykownych zachowań, które prowadzą do tragedii. Pamiętajmy też o obserwacji drogi i jej otoczenia, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych. Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Apelujemy o rozwagę i rozsądek na drogach, ale też o kulturę i życzliwość wobec innych uczestników ruchu drogowego. Młodym kierującym przypominamy, że nie opłaca się poświęcać swojego życia i narażać innych po to, by przeżyć chwile emocji i zaimponować rówieśnikom.

Obecna pora roku sprzyja użytkownikom jednośladów. Przypominamy motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że podobnie jak piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu i w ich przypadku lekceważenie przepisów ruchu drogowego może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Rowerzyści, nawet podczas ładnej pogody, powinni zadbać o bycie widocznym na drodze. Kamizelka odblaskowa i sprawne światła powodują, że kierowcy zawczasu dostrzegają rowerzystę, co daje im możliwość wykonania bezpiecznego manewru wyprzedzania. Natomiast noszenie kasku jest najskuteczniejszym sposobem łagodzenia urazów głowy wynikających zarówno z wypadków rowerowych, motorowerowych, jak i motocyklowych. Zadbajmy też o należyty stan techniczny swojego jednośladu.

Ciesząc się ładną pogodą i wolnym czasem korzystajmy z drogi w sposób, który nie koliduje z przepisami prawa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu. Niezależnie od weekendowych planów miejmy na uwadze bezpieczeństwo.

BRD KGP