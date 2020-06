Wyłudzali leasingi, kredyty - rozbita grupa Data publikacji 05.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP zatrzymało 6 osób podejrzanych o przestępstwa gospodarcze. Wartość strat w wyniku działania grupy wynosi co najmniej 4,4 mln zł. Dodatkowo usiłowano wyłudzić mienie warte 1,6 mln zł. Pokrzywdzonymi działalnością grupy było 9 podmiotów gospodarczych, w tym m.in. banki, firmy leasingowe, faktoringowe oraz ubezpieczeniowe. W proceder mogło być zaangażowanych 8 spółek. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

Policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze gospodarczym. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać od 2014 r. do marca 2020 r. na terenie Warszawy i zajmowała się oszustwami, wyłudzeniami kredytów i pożyczek, przywłaszczeniami samochodów, a także praniem pieniędzy. Pokrzywdzonymi działalnością grupy były banki, firmy leasingowe, faktoringowe oraz ubezpieczeniowe. Sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że członkowie grupy przestępczej utworzyli kilka spółek, które miały działać w branży handlowej. Jednak w rzeczywistości w większości nie prowadziły one działalności gospodarczej, lecz pozorowały współpracę gospodarczą między sobą. W tym celu członkowie grupy wystawiali faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a także wielokrotnie transferowali te same środki finansowe pomiędzy spółkami.

Działania te miały uwiarygodnić „przedsiębiorstwa” w oczach banków i innych instytucji finansowych oraz skłonić je do udzielenia kredytów, pożyczek, leasingów, a także przyznania limitów faktoringowych. Członkowie grupy prawdopodobnie nie mieli zamiaru wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. W ten sposób doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych, a dotychczas ustalona przez śledczych wartość strat wynosi co najmniej 4,4 mln zł. Dodatkowo członkowie grupy podejrzani są o usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1,6 mln zł. Śledczy dotychczas ustalili, że w przestępczy proceder może być zaangażowanych 8 spółek, a pokrzywdzonych działalnością grupy mogło zostać 9 podmiotów gospodarczych.

W ostatnim czasie policjanci z Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z innych zarządów terenowych biura, przeprowadzili akcję na terenie województw świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, łódzkiego i podlaskiego. Zatrzymali 6 podejrzanych w wieku od 24 do 66 lat, mieszkańców Mazowsza, Warmii i Mazur oraz Świętokrzyskiego. Funkcjonariusze przeszukali także 23 obiekty, w tym miejsca zamieszkania podejrzanych, siedziby spółek, a także biura rachunkowe zabezpieczając przy tym dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Wszystkie zabezpieczone przedmioty będą teraz poddane szczegółowej analizie przez śledczych.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, gdzie łącznie usłyszeli 22 zarzuty. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i posłużenia się fałszywą dokumentacją. Dodatkowo czterem osobom przedstawiono zarzut prania pieniędzy. Za te przestępstwa może grozić kara pozbawienia wolności do lat 15.

Zespół Prasowy CBŚP