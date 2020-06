#GaszynChallenge trwa nadal Data publikacji 09.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj #GaszynChallenge to akcja strażaków ochotników z Gaszyna. Wszystko zaczęło się od zbiórki na rzecz chorego na SMA Wojtusia Howisa z Galewic. Zasady są proste, osoby lub instytucje nominowane muszą wykonać 10 pompek, wpłacić minimum 5 zł lub w łatwiejszej wersji zamiast pompek wpłacić minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne przynajmniej 3 osoby lub instytucje. Te mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie zadania. Kwota potrzebna Wojtusiowi została osiągnięta, ale #Gaszynchelleng trwa, nadal walczymy dla chorych dzieci!

W miniony weekend podczas trwania zbiórki dla Wojtusia z Galewic policjanci biłgorajskiej komendy otrzymali nominację od kolegów z KPP Turek. Policjanci przyłączyli się do wsparcia wspólnej akcji niesienia pomocy małemu Wojtusiowi, choremu na SMA. Kwota potrzebna na zakup leku dla Wojtusia, dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji została osiągnięta. Ale to nie koniec - #GaszynChallenge trwa nadal.



Policjanci nie po raz pierwszy pomagają potrzebującym i zawsze chętnie angażują się w akcje niesienia pomocy. Wczoraj policjanci Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju „pompowali” dla innych chorych na SMA dzieci, ponieważ akcja wciąż trwa. Policjantów wsparł ich komendant mł.insp. Marek Jamroz oraz jego zastępca mł.insp. Ryszard Smoluch. Zebrane przez biłgorajskich policjantów pieniądze zostaną przekazane na konto chorującego na SMA Frania Kępy z województwa zachodniopomorskiego ( https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengefranek ).



Na Facebooku OSP Gaszyn zamieszczone są linki do skarbonek, gdzie trafiać będą fundusze potrzebne na leczenie chorych dzieci.



Do dalszej walki o zdrowie chorych dzieci nominujemy Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, Komendę Miejską Policji w Kielcach, Komendę Miejską Policji w Zamościu oraz Komendę Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim.



„Pompujemy” dla dzieciaków!



JK