Zabezpieczona maszyna mogła wyprodukować milion nielegalnych papierosów na dobę Data publikacji 12.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zatrzymując 11 osób. Członkowie tej grupy podejrzani są o przestępstwa karno-skarbowe. W trakcie akcji policjanci zlikwidowali fabrykę papierosów, przejęli ponad 430 tys. papierosów, ponad 4 tony tytoniu, mnóstwo komponentów oraz maszynę, której wydajność oszacowano na ok. milion szt. papierosów na dobę. Czynności w śledztwie są wykonywane pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Akcja odbyła się w minionym tygodniu na terenie powiatu konińskiego. Wówczas to, policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Poznania i z Łodzi zatrzymali łącznie 11 osób. Pierwszych 4 podejrzanych, obywateli Ukrainy zatrzymano na gorącym uczynku, w trakcie produkcji papierosów. Tak też zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów, w której działały urządzenia posiadające wydajność około 2 tys. szt. papierosów na minutę. Według wstępnych ustaleń zabezpieczone maszyny mogły wyprodukować około milion papierosów na dobę.

W hali policjanci zabezpieczyli także ponad 4 tony tytoniu, blisko 15 tys. szt. gotowych papierosów, a także hurtowe ilości towaru służącego do produkcji papierosów m.in. bibuły papierosowe, korkowe okleiny filtra z podrobionym znakiem towarowym jednego ze znanych koncernów tytoniowych, gilzy oraz kleje.

Niemal jednocześnie w innych miejscach policjanci zatrzymali 7 osób, obywateli Polski. W jednym z obiektów ukryty był magazyn z ogromną ilością komponentów i opakowań służących do produkcji papierosów oraz ponad 415 tys. sztuk papierosów. Zabezpieczono również samochód dostawczy, prawdopodobnie służący do przewozu nielegalnie wyprodukowanego towaru.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli prowadzić nielegalny biznes na przestrzeni kilku miesięcy, aż do momentu zlikwidowania fabryki. Działali na terenie woj. wielkopolskiego, ale wyprodukowane papierosy mogły trafiać także do innych rejonów naszego kraju. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie wynoszące co najmniej 6 mln zł.

Podejrzanym przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 9 osób zostało tymczasowo aresztowanych.