Puławscy i zamojscy policjanci pomagają chorym dzieciom Data publikacji 13.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy puławskiej a także zamojskiej komendy włączyli się do akcji #GaszynChallenge. Ta szczytna inicjatywa zapoczątkowana przez strażaków ochotników z Gaszyna przerodziła się w pomoc innym chorym dzieciom na terenie całej Polski. Kolejno nominowani podejmują wyzwania i zbierają pieniądze dla potrzebujących wsparcia dzieci.

Zasady akcji #Gaszynchallenge, która swym zasięgiem objęła już nie tylko Polskę, są bardzo proste - nominowane osoby lub przedstawiciele instytucji muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie wpłacają minimum 5 zł na rzecz dzieci chorych na SMA, a gdy go nie wykonają wpłacają minimum 10 zł. Każdy, kto ukończy wyzwanie, nominuje kolejne trzy osoby lub instytucje, które mają 48 godzin na podjęcie i wykonanie zadania. Akcję zapoczątkował strażak z Gaszyna, zbierając fundusze na lek dla Wojtusia z Galewic. Chociaż zebrano już srodki potrzebne na leczenie tego chłopca, to szczytna inicjatywa strażaków ochotników z Gaszyna przerodziła się w pomoc chorym dzieciom na terenie całej Polski. To również zasługa wszystkich osób, które włączyły się w tę charytatywną akcję.

Ładowanie odtwarzacza...

Policjanci i pracownicy cywilni puławskiej komendy na czele z mł. insp. Marcinem Kotulskim - I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Puławach przyjęli wyzwanie od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.

Zadanie zostało wykonane, a nominacje od puławskich mundurowych kolejno otrzymali: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, kadeci z klas wojskowych Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach oraz Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim.

Z kolei od policjantów z Biłgoraja wyzwanie podjęli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu na czele z I Zastępcą Komendanta mł. insp. Andrzejem Mioduną. A do akcji nominowali: policjantów z Komend Powiatowych w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim oraz strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Ładowanie odtwarzacza...

Kolejno nominowani podejmują wyzwania i zbierają pieniądze dla innych chorych dzieci. One potrzebują naszego wsparcia, dlatego też mobilizujmy się i działajmy.

Poniżej znajduje się opis akcji z listą dzieci chorych na SMA potrzebujących finansowej pomocy:

Zachęcamy do wpłat!



ERK/D.K-B.