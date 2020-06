Odpowiedzą za zmuszanie do określonego zachowania Data publikacji 16.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Za zmuszanie do określonego zachowania odpowiedzą dwaj mężczyźni w wieku 62 i 63-lat. Wczoraj na wiecu wyborczym z udziałem Prezydenta RP między kilkoma uczestnikami spotkania doszło do nieporozumień w trakcie których, jeden z mężczyzn został przewrócony na ziemię. Policjanci udzielili pomocy leżącemu 38-latkowi. Mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń.

Wczoraj na wiecu wyborczym z udziałem Prezydenta RP w Rykach doszło do incydentu z udziałem kilku uczestników spotkania. Policjanci, którzy zabezpieczali spotkanie zauważyli leżącego na ziemi mężczyznę, któremu natychmiast udzielili pomocy, a następnie wezwali karetkę. Funkcjonariusze bardzo szybko ustalili dane uczestników zajścia oraz świadków.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż między kilkoma uczestnikami spotkania doszło do incydentu, w trakcie którego jeden z mężczyzn został przewrócony na ziemię. Ratownicy przewieźli 38-latka z gminy Ryki do szpitala, gdzie po zakończeniu badań stwierdzono, iż nie doznał on żadnych obrażeń.

Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mieszkańców gm. Ryki w wieku 62 i 63-lat i przewieźli ich do komendy w Rykach. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Zgodnie z kodeksem karnym za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

R.Ż.