Ważna jest każda kropla krwi Mimo obostrzeń sanitarnych członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Policji w Słupsku w dalszym ciągu propagują honorowe krwiodawstwo i sami oddają krew. W tym roku mają już na koncie ponad 120 litrów krwi.

Członkowie Klubu HDK PCK przy Szkole Policji, który skupia zarówno pracowników cywilnych, jak i policjantów, tam gdzie jest to możliwe, prowadzą pogadanki zachęcające do honorowego oddawania krwi. Członkowie Klubu mają już także wiele deklaracji od młodych policjantów przebywających w słupskiej Szkole szkoleniu zawodowym podstawowym. Gdy tylko będzie to możliwe, członkowie Klubu zorganizują grupowe oddanie krwi, które dla wielu młodych policjantów będzie pierwszym w życiu.

W tym roku donatorzy ze słupskiej Szkoły mają już oddanych 125 litrów krwi. To kolejna forma realizacji naszego policyjnego hasła „Pomagamy i chronimy”.