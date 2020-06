Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał pijanego kierowcę quada

Wczoraj dzielnicowy gminy Komarów Osada st. asp. Marcin Gołębiowski na co dzień pełniący służbę w Posterunku Policji w Łabuniach będąc w czasie wolnym od służby przejeżdżał drogą biegnącą przez miejscowość Ruszczyzna. W pewnym momencie zauważył kierującego czterokołowcem, który nie trzymał równego toru jazdy. Stwarzało to zagrożenie nie tylko dla samego kierowcy quada, ale i dla innych użytkowników drogi. Policjant natychmiast zadziałał. Zatrzymał kierującego i powiadomił dyżurnego zamojskiej jednostki Policji. Na miejscu pojawili się policjanci z ruchu drogowego, którzy wykonali dalsze czynności z zatrzymanym kierowcą.

Kontrola alkomatem wykazała, że 49-letni mieszkaniec gminy Komarów Osada miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Ponadto czterokołowiec nie był dopuszczony do ruchu, a kierujący siadając za kierownicę quada złamał orzeczone w stosunku do niego dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wkrótce za swoje czyny odpowie przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Przestępstwem jest również złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, a za jego popełnienie można trafić do więzienia nawet na 5 lat.

D.K-B.