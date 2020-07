Kolejne zarzuty w sprawie pirackiego serwisu streamingowego Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy usłyszało wczoraj pięciu mężczyzn zatrzymanych przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie. Zatrzymani to mieszkańcy Wrocławia oraz Poznania w wieku od 32-69 lat, którzy zajmowali się nielegalnym rozpowszechnianiem sygnału płatnych telewizji cyfrowych. W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie ustalono, że podejrzani z tego nielegalnego procederu mogli osiągnąć korzyści sięgające ponad 5 mln zł. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności

Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce na początku 2018 roku, kiedy to policjanci z KWP w Lublinie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali trzech mieszkańców województwa dolnośląskiego w wieku 30, 42 i 57 lat. Był to efekt śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie dotyczącego nielegalnego udostępniania sygnału telewizyjnego płatnych kodowanych telewizji cyfrowych.

Jak ustalili wtedy śledczy, sprawcy za pośrednictwem strony internetowej streamowali sygnał niemal wszystkich kanałów telewizyjnych udostępnianych zarówno przez płatne telewizje cyfrowe jak i telewizję publiczną. Za pośrednictwem sieci Internet udostępniali ponad 160 kanałów telewizyjnych. Była to najszersza oferta udostępniania telewizji w sieci Internet. Oferta kanałów telewizyjnych polegała na darmowym udostępnieniu sygnału tylko przez określony czas, później osoba zainteresowana, by mieć do nie dostęp, musiała wykupić konto i dokonać opłaty. Uzyskane z tego procederu środki finansowe były inwestowane w dalszy rozwój przestępczego procederu oraz w firmy zagraniczne i polskie, których byli właścicielami.

Podczas dokonanych wówczas przeszukań, funkcjonariusze zabezpieczyli serwery, komputery, dekodery, tablety, telefony oraz ponad 60 nośników pamięci. Podejrzani usłyszeli zarzuty z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dot. nielegalnego rozpowszechniania sygnału płatnych telewizji i uczynienia z tego stałego źródła dochodu.

Śledczy pracujący nad tą sprawą zbierali materiały i gromadzili dowody świadczące o skali tego przestępczego procederu oraz o roli, jaką odgrywali w tym przestępstwie podejrzani. Pozwoliło to na ponowne uzupełnienie zarzutów. W minioną środę policjanci z KWP w Lublinie zatrzymali w woj. dolnośląskim czterech mężczyzn w wieku 32, 41, 42 i 44 lat, a w woj. wielkopolskim - 69-latka. Zatrzymani zostali przewiezieni do Lublina i osadzeni w policyjnym areszcie.

Wczoraj mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Zarzuty przedstawione 44 latkowi i jego 69-letniemu wspólnikowi dotyczą również zakładania i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Szacuje się, że z tytułu prowadzonego procederu mogli osiągnąć korzyści sięgające ponad 5 mln. zł.



Wobec 32, 41 i 42-latka prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Dodatkowo wobec tych dwóch ostatnich - poręczenie majątkowe w kwotach 75 tys. zł. i 150 tys. zł. Z kolei 44 latek i jego 69-letni wspólnik dzisiaj zostaną doprowadzeni do sądu z wnioskiem o areszt.

Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

AK