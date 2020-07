Policjant na wolnym zatrzymał złodziei Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z łomżyńskiej "patrolówki", będąc na zakupach w czasie wolnym od służby, usłyszał pracownika sklepu krzyczącego „złodziej!”. Natychmiast przystąpił do działania. Najpierw zatrzymał jednego złodzieja, a po chwili wspólnie z emerytowanym funkcjonariuszem zatrzymał drugiego z podejrzanych.

W piątek, 03.07.2020 r., przed południem, policjant z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, podczas zakupów w jednym ze sklepów na terenie miasta, usłyszał krzyk pracownika próbującego zatrzymać sprawców kradzieży. Funkcjonariusz od razu zaczął ścigać uciekających mężczyzn. Po przebiegnięciu kilkuset metrów zatrzymał jednego z nich. Był to 28-letni mieszkaniec Łomży. Mężczyzna został przekazany wezwanemu na miejsce patrolowi. Policjant wspólnie z towarzyszącym mu w zakupach emerytowanym już funkcjonariuszem łomżyńskiej komendy, ruszyli na poszukiwania drugiego z podejrzanych.

Dzięki pomocy przechodniów oraz pracowników z pobliskiej budowy – 29-latek trafił w ręce interweniującego policjanta oraz jego mundurowych kolegów. Interwencja policjanta na wolnym pozwoliła na odzyskanie skradzionego towaru.

Mundurowi ustalili, że zatrzymani mogą mieć również związek z kradzieżą alkoholu, do której doszło dzień wcześniej tym samym sklepie. Łączne straty sklepu wyniosły ponad 550 zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

(KWP w Białymstoku/js)