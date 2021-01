Uroczyście wypowiedzieli rotę ślubowania

"Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek naszej roty ślubowania. Wypowiadają te słowa wszyscy adepci służby. Szeregi opolskiej Policji zasiliło 38 kolejnych policjantów. Z uwagi na panującą epidemię, uroczystości mają skromniejszy charakter i odbywają się także w tych jednostkach, do których policjanci zostali przydzieleni. Przypominamy, że dobór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach, 7 dni w tygodniu o każdej porze.