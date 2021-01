Sygnał z Jędrzejowa, ratunek w Norwegii

Dyżurny z jędrzejowskiej komendy przyczynił się do uratowania życia mężczyzny z gminy Małogoszcz, który próbował targnąć się na swoje życie. Sytuacja była o tyle trudna, że przebywa on w Norwegii. Szybka reakcja i współpraca międzynarodowa, doprowadziły do tego, że małogoszczanin trafił pod opiekę medyczną.