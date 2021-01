Pomoc darowana z każdą kroplą krwi Data publikacji 19.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeszcze niedawno sam stoczył zwycięską walkę z koronawirusem, by teraz włączyć się w pomoc innym, ciężko chorującym na covid-19 pacjentom. Pracujący na co dzień w będzińskiej komendzie sierż. sztab. Adam Bober, po raz trzeci w niespełna trzy tygodnie oddał w sumie 1800 ml osocza, tak cennego w walce z chorobą. Jego dar pomoże uratować 9 najciężej chorych pacjentów.

W grudniu ubiegłego roku, pracujący na co dzień w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie sierżant sztabowy Adam Bober znalazł się w gronie osób zarażonych koronawirusem. Przebieg choroby u stróża prawa był bardzo ciężki, nie wymagał jednak potrzeby jego hospitalizacji. Badania wykonane już po wyzdrowieniu wskazały, że w krwi Adam znajduje się znaczna ilość przeciwciał potrzebnych do zwalczenia choroby. Policjant nie wahał się ani chwili i zgłosił się do centrum krwiodawstwa, by oddać cenne osocze. Na przestrzeni niespełna trzech tygodni, stróż prawa sumie trzy razy odwiedził centrum, oddając łącznie 1800 ml cennego płynu, który może uratować 9 chorych. Jak sam skromnie powiedział: "Po cichu liczę na to, że dzięki tej informacji uda mi się zaszczepić w kimś krwiodawczego bakcyla".

(KWP w Katowicach / kp)