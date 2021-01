Okradli seniorkę na 36 tysięcy zł. Zatrzymani przez policjantów już zostali aresztowani Data publikacji 21.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd aresztował dwie osoby. Jedna z nich pod pretekstem pomocy w uzyskaniu świadczeń socjalnych, weszła do mieszkania i ukradła starszej kobiecie prawie 36 tys. zł. W mieszkaniu zatrzymanej pary policjanci zabezpieczyli złotą biżuterię i gotówkę w kwocie znacznie wyższej niż skradziona 85-latce. Za kradzież może grozić im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Niestety pomimo licznych apeli policjantów, wciąż na terenie powiatu międzyrzeckiego dochodzi do oszustw związanych z podawaniem się za policjanta, oficera, wnuczka czy pracownika socjalnego. Przestępcy wymyślają różne schematy działania tylko po to, aby po wzbudzeniu sympatii i ufności wejść do mieszkania i ukraść wartościowe rzeczy.

Podobnie było 11 stycznia 2021 roku w Międzyrzeczu. Tym razem oszustka wytypowała swoją ofiarę na ulicy, przy aptece. Podczas rozmowy bardzo miła kobieta pytała na co seniorka choruje i do jakiego lekarza chodzi, służyła dobrymi radami. Gdy uzyskała informacje, że 85-letnia kobieta choruje na cukrzycę, zaoferowała pomoc w uzyskaniu zwrotu kosztów za leczenie twierdząc, że jest na to specjalny program unijny. Seniorka nieświadoma zagrożenia wpuściła „miłą” kobietę do domu. Podczas rozmowy, zaczęła szukać odcinka swojej renty, który miał być niezbędny do wypełnienia dokumentów, wyjmując przy tym pieniądze- wszystkie swoje oszczędności. Oszustka podczas rozmowy twierdziła jeszcze, że kobiecie należy się paczka, którą może odebrać przy kościele. Ta nie zwracając uwagi na wyjęte wcześniej pieniądze, wyszła z nią z mieszkania i udały się w stronę kościoła. Jednak tam kobieta przyspieszyła i seniorka straciła ją z pola widzenia. Dopiero po jej powrocie do domu, okazało się, że na stole nie ma już zostawionych przez nią pieniędzy. W ten sposób kobieta straciła wszystkie oszczędności, prawie 36 tys. zł.

Policjanci przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchali świadków zdarzenia, przeglądali monitoring miejski, chcąc zebrać jak najwięcej informacji związanych z kobietą. Podczas działań operacyjnych policjantom udało się ustalić jakim samochodem poruszała się kobieta. Ustalili również, że w popełnieniu przestępstwa mógł pomagać jej mężczyzna. Policjanci szybko wytypowali sprawców kradzieży. Okazało się, że wytypowana kobieta jest już poszukiwana do podobnej sprawy przez inną jednostkę Policji w kraju. Podczas przeszukania mieszkania 53-letniej kobiety z Zielonej Góry, policjanci zabezpieczyli dużą ilość złotej biżuterii oraz pieniędzy w kwocie znacznie przewyższającej tą, która została skradziona pokrzywdzonej. Zarówno 55-letnia kobieta, jak i 66-letni mężczyzna, który pomagał jej w popełnieniu przestępstwa, zostali zatrzymani. Oboje usłyszeli zarzut kradzieży, za co zgodnie z kodeksem karnym grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu, sąd aresztował ich na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu analizują postępowania prowadzone przez policjantów i sprawdzają, czy te same osoby mogły popełnić podobne przestępstwa na naszym terenie.

starszy aspirant Justyna Łętowska

Komenda Powiatowa policji w Międzyrzeczu

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.44 MB)