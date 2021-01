Pomylił quada z samochodem. Pijany wsiadł za kierownicę nieswojego auta i podróż zakończył w okolicznym stawie Data publikacji 25.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Miliccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który najpierw pomylił pojazdy i wsiadł za kierownicę nieswojego auta, a następnie podróżował nim mając w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty związane z popełnieniem dwóch przestępstw.

Tuż przed weekendem miliccy policjanci zostali powiadomieni, że lesie w pobliżu miejscowości Ruda Sułowska ktoś ukradł samochód osobowy marki Opel Astra, którym przyjechali mężczyźni wykonujący prace porządkowe w lesie. Tuż obok miejsca, gdzie stał skradziony Opel, mężczyźni zastali natomiast zaparkowanego quada. Policjanci szybko ustalili właściciela pojazdu, po czym pojechali do jego miejsca zamieszkania wyjaśnić zaistniałą sytuację. Po drodze patrol natknął się jednak na skradzionego kilkadziesiąt minut wcześniej Opla. Samochód znajdował się w przydrożnych szuwarach, częściowo zanurzony w stawie. Za kierownicą pojazdu siedział 64-letni mieszkaniec gminy Milicz. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. W jego organizmie stwierdzono ponad 2,5 promila alkoholu. Na szczęście kierowcy nic się nie stało, a przybyli na miejsce strażacy wyciągnęli samochód ze stawu. Pojazd został już zwrócony właścicielowi. Zatrzymany kierowca trafił do policyjnego aresztu.

Okazało się, że zatrzymany nie dość, że pomylił quada z zaparkowanym obok autem i wsiadł do nieswojego pojazdu, to na domiar złego odjechał nim będąc pijanym. 64-latek usłyszał już dwa zarzuty. Mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi na okres nie krótszy niż 3 lata. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

(KWP we Wrocławiu / kp)