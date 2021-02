Trwają poszukiwania 20-letniego Michała Tomaszewskiego- jego życie jest zagrożone! Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci z Gdańska szukają 20-letniego Michała Tomaszewskiego. Mężczyzna wczoraj około godziny 16 był po raz ostatni widziany przez rodzinę. Mężczyzna wyszedł z miejsca swojego pobytu i do tej pory nie skontaktował się z rodziną i przyjaciółmi. Z informacji, które zdobyli policjanci, wynika, że mężczyzna może znajdować się w okolicznościach zagrażających jego życiu i zdrowiu.

Policjanci o zaginięciu mężczyzny zostali zaalarmowani wczoraj (1 lutego) tuż przed godziną 23. Przyjęto zgłoszenie o zaginięciu i od razu zaczęto szukać Michała Tomaszewskiego.

Michał Tomaszewski wyszedł z miejsca swojego zamieszkania przy ul. Węsierskiej w Gdańsku, pozostawił w mieszkaniu wszystkie rzeczy osobiste. Mężczyzna do tej pory nie skontaktował się ze swoją rodziną oraz przyjaciółmi. Z informacji, które zdobyli policjanci, wynika, że mężczyzna może znajdować się w okolicznościach zagrażających jego życiu i zdrowiu.

Komendant komisariatu na Osowej wszczął alarm dla policjantów, którzy szukają Michała. Policjanci sprawdzają zapisy z kamer monitoringu oraz analizują zdobyte informacje. Kilkudziesięciu policjantów prewencji wspieranych przez policjantów z wydziału kryminalnego i Oddziału Prewencji Policji z Gdańska szuka zaginionego 20-latka. Policjanci sprawdzają miejsca, w których może przebywać mężczyzna, sprawdzane są szpitale, przychodnie, parki, skwery, przystanki komunikacji miejskiej. Przekazano informację o zaginionym do korporacji taksówkarskich i ZTM. Policjanci sprawdzają zapisy z kamer monitoringu oraz analizują zdobyte informacje.



Michał Tomaszewski w dniu zaginięcia ubrany był w czarne spodnie, czarne buty New Balance, skóro- podobną czarną kurtka z kapturem, czarna bluza H&M. Michał Tomaszewski ma 186 cm wzrostu, waży ok. 100 kg, ma włosy w kolorze ciemnego blondu - do ucha - z tyłu wygolone i przygarbioną posturę.

W przypadku posiadania informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu lub ustaleniu jego miejsca pobytu, funkcjonariusze proszą o kontakt z komisariatem policji przy ul. Balcerskiego 35 w Gdańsku pod nr. tel. dyżurnego: 47 741-11-22 lub pod numerem alarmowym 112.