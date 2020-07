Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem podczas finału Pucharu Polski Data publikacji 25.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na stadionie Arena Lublin odbył się finałowy mecz Pucharu Polski w piłce nożnej. Spotkanie rozegrane zostało pomiędzy Cracovią i Lechią Gdańsk. Mundurowi dbali o bezpieczeństwo kibiców oraz mieszkańców miasta. Finał przebiegł bezpiecznie.

Wczoraj na stadionie Arena Lublin odbył się finał Pucharu Polski w piłce nożnej. O najwyższe trofeum walczyły drużyny „Cracovii” i „Lechii” Gdańsk. Policjanci z KWP i KMP w Lublinie przygotowali się do zabezpieczenia Finału Pucharu Polski w piłce nożnej. Po uwagę brane były wszelkie, mogące wystąpić zagrożenia. Działania prowadzone były w wielu obszarach. Uczestniczyli w nich policjanci pionów prewencji, ruchu drogowego i operacyjnego. Policjantów z garnizonu lubelskiego wspierali także funkcjonariusze innych jednostek w kraju oraz policyjny śmigłowiec. Prowadzone działania skierowane były na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy sportowej oraz ładu i porządku publicznego - przed, w trakcie i po meczu. Poza zabezpieczeniem okolic stadionu, do zadań mundurowych należało także kontrolowanie tras przejazdu kibiców i niedopuszczenie do tzw. ustawek w drodze na mecz.

To właśnie dzięki takim wzmożonym działaniom związanym z zabezpieczeniem wyjazdu kibiców, policjanci z Krakowa udaremnili przewóz niebezpiecznych narzędzi i materiałów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników meczu. Małopolscy mundurowi ujawnili i zabezpieczyli w skontrolowanych prywatnych pojazdach karczowniki, race, petardę hukową, pojemniki z gazem pieprzowym , pistolet pneumatyczny na metalowe kulki, nóż, trzonek od kilofa. Ponadto na autostradzie zatrzymany został 26-latek, który przewoził dostawczym samochodem ponad 60 rac, ponad 70 petard, karczownik, pałkę teleskopową, megafon i pojemnik z gazem pieprzowym. W pojeździe policjanci znaleźli kilkanaście bluz z emblematami drużyny piłkarskiej.





Policjanci prowadzili też działania mające na celu usprawnienie ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych, przebiegających w okolicy miejsca imprezy, a w szczególności po jej zakończeniu. W newralgicznych miejscach, obecne były policyjne patrole, które kierowały ruchem. Przez cały czas funkcjonariusze monitorowali i zabezpieczali trasy przemieszczania się kibiców obu drużyn.

Ponadto funkcjonariusze w razie potrzeby udzielali informacji i pomocy uczestnikom imprezy. Policjanci z Wydziału Prewencji KMP w Lublinie wspólnie z pracownikami Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie w specjalnie przygotowanym punkcie przy wejściu na sektory przypominali kibicom o obowiązujących przepisach sanitarno-epidemiologicznych. Rozdawane były również maseczki.

Mecz na stadionie obejrzało ponad 2700 kibiców. Chociaż w trakcie spotkania doszło do kilku incydentów, finał przebiegł bezpiecznie.

KG