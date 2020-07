Czasu nie cofniesz. Nie myślisz - toniesz Data publikacji 29.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci w trosce o wypoczywających przypominają o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą nieodpowiedzialne zachowanie nad wodą. Choć policyjnych patroli wodnych w województwie nie brakuje, to ryzyko utonięcia musi być zminimalizowane przez samych plażowiczów. Doświadczenie funkcjonariuszy pozwala jednak stwierdzić, że w wielu przypadkach wciąż brakuje pokory i odpowiedzialności ze strony kąpiących się osób.

Czasu nie cofniesz. Nie myślisz - toniesz, to przesłanie zdecydowane i barwne. Jednak tylko takie jest w stanie skłonić do refleksji. Potrzeba mocnych przekazów, aby wpłynąć na zachowania wszystkich tych, którym podczas letniego wypoczynku zbyt często włącza się nieśmiertelność. Pewność siebie często determinowana jest alkoholem i chęcią zaimponowania innym. Niestety woda jest zbyt srogim nauczycielem, który w wielu przypadkach nie daje drugiej szansy. Dlatego lubuscy policjanci w różny sposób starają się dbać o bezpieczeństwo nad wodą. Są to zarówno eventy, podczas których funkcjonariusze informują o najczęściej popełnianych błędach i zasadach bezpieczeństwa, które bezwzględnie należy przestrzegać, spotkania z młodzieżą, briefingi oraz klipy wideo. Ale warto pamiętać, że odpowiedzialność zdecydowanie leży po stronie wypoczywających. To czy górę weźmie pokora i respektowanie zasad czy alkohol, brawura i zbytnia pewność siebie.

Przede wszystkim wybierajmy kąpieliska strzeżone, czyli takie, na których znajduje się profesjonalna opieka ratownika wodnego. To właśnie tam, pod okiem wykwalifikowanych fachowców możemy mieć przeczucie, że w przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia ratownicy natychmiast zareagują i udzielą nam pomocy. Warto również mierzyć siły na zamiary. Nie przeceniajmy swoich możliwości pływackich, asekurujmy się obecnością innych osób czy bojką. Jeśli chcemy spróbować pływania długodystansowego, to lepszym miejscem będzie basen niż środek jeziora. Nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłów, orientacji czy równowagi. Nawet jego niewielka ilość w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje, że nasze reakcja na niebezpieczeństwo mocno się opóźnia. Zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziemy w stanie mu pomóc to uczyńmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziemy się czuć na siłach to poinformujmy o tym inne osoby.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

1. Brak umiejętności pływania;

2. Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

3. Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;

4. Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie;

5. Pływanie w miejscach zabronionych;

6. Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu;

7. Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych;

8. Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi;

9. Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaku lub łodzi;

10. Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających;

11. Pływanie w miejscach niedozwolonych.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)