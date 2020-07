Śląscy policjanci zabezpieczają 77. edycję Tour de Pologne Data publikacji 30.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 77. Tour de Pologne to największe wydarzenie kolarskie w Polsce. Na terenie naszego województwa wyznaczono 3 z 5 etapów wyścigu, obejmujące ponad 550 km tras. Jak co roku, mundurowi na całej trasie przejazdu kolarzy dbają o bezpieczeństwo zarówno sportowców, jak i zgromadzonej publiczności. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym podczas tego sportowego wydarzenia. Kolarskie zmagania na Śląsku rozpoczynają się 5 sierpnia i trwają do 7 sierpnia. Etap 4 i 5 wyścigu odbędzie się 8 i 9 sierpnia w województwie małopolskim.

Zabezpieczeniem wyścigu i zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym tradycyjnie już zajmują się śląscy policjanci. Ich zadaniem jest między innymi zabezpieczenie dynamiczne na poszczególnych etapach wyścigu, udzielanie pomocy zespołom pilotującym na całej trasie oraz współpraca i wymiana informacji pomiędzy sędzią głównym, organizatorami, „radiem wyścigu” i zespołami pilotującymi z poszczególnych województw.

Z uwagi na konieczność zamknięcia dróg na trasach poszczególnych etapów w czasie trwania wyścigu, należy spodziewać się utrudnień w ruchu. Informacje o tych niedogodnościach kierowcy mogą znaleźć na stronach poszczególnych komend naszego garnizonu.

W dniach od 5 do 7 sierpnia od godz. 8.00 do zakończenia poszczególnych etapów działać będzie infolinia uruchomiona przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach obsługiwana przez policjantów śląskiej drogówki. Pod numerem telefonu: 47 851 11 34 będzie można uzyskać informacje o wszelkich utrudnieniach w ruchu związanych z organizacją wyścigu. Swoją infolinię uruchomił także Urząd Miasta Katowice, gdzie informacje można uzyskać pod nr te. 32 77 88 960.

05.08.2020

ETAP 1 – STADION ŚLĄSKI – KATOWICE / 195,8 KM

77. Tour de Pologne UCI World Tour rozpocznie się na Stadionie Śląskim – wielofunkcyjnej arenie położonej w Województwie Śląskim. Pierwszy etap to dynamiczny i wymagający odcinek o długości 196 kilometrów. Krótko po starcie kolarze powalczą na Lotnej Premii LOTTO w Piekarach Śląskich, a na 80. kilometrze na Lotnej Premii LOTTO w malowniczym Ogrodzieńcu. Tam trasa zakręca na zachód, a przed kolarzami Premia Specjalna w Sosnowcu oraz Lotna Premia LOTTO w Siemianowicach Śląskich. W Katowicach na kolarzy czekają trzy rundy po 16 kilometrów każda, dwie Górskie Premie IV kategorii oraz sprinterskifinisz przy Spodku.

Przebieg trasy: Start (13:55) Chorzów - Piekary Śląskie (14:03) - Wymysłów - Dobieszowice - Siemonia - Sączów - Mierzęcice - Przeczyce - Bpguchwałowice - Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (14:58) - Chruszczobórd - Wysoka - Zawiercie (15:21) - Ogrodzieniec - Niegowonice - Dąbrowa Górnicza (16:04) - Sosnowiec (16:23) - Katowice (16:53) - Siemianowice Śląskie (16:57) - Katowice (17:05) - meta I etapu (18:16).

.

06.08.2020

ETAP 2 – OPOLE – ZABRZE / 151,5 KM

Drugi etap to szybki, ale trudny technicznie odcinek z Opola do Zabrza, na którym o zwycięstwo powinni walczyć sprinterzy. Na trasie znajduje się jeden bardzo wymagający podjazd – Góra Świętej Anny, gdzie znajduje się Premia Górska II kategorii. Następnie kolarze powalczą na dwóch Lotnych Premiach LOTTO – Strzelce Opolskie oraz Ujazd i zawitają do Zabrza. Tam będą mieli do pokonania trzy rundy po sześć kilometrów, a finisz znajduje się tradycyjnie przy Arenie Zabrze.

Przebieg trasy: Start godz. 15:05 Opole - województwo opolskie - województwo śląsie (17:12): Rudziniec - Rudno - Kleszczów - Gliwice (17:36) - Zabrze (17:54) - 18.22 meta.

07.08.2020

ETAP 3 – WADOWICE – BIELSKO-BIAŁA, ŚLĄSKIE / 203,1 KM

Trzeci etap rozpocznie się w Wadowicach, mieście urodzin świętego Jana Pawła II. W ten sposób 77. Tour de Pologne nawiązuje do setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka. Trzeci etap to także pierwsze poważne góry w tegorocznym wyścigu. Na trasie znajdują się trzy Górskie Premie drugiej kategorii Wielka Puszcza oraz po dwie Górskie Premie pierwszej kategorii – Kocierz i Przełęcz Przegibek, a także dwie Lotne Premie LOTTO w Wilkowicach i Łodygowicach. Przed finiszem peleton pokona trzy rundy w Bielsku-Białej, a partnerem mety jest Województwo Śląskie.

Przebieg trasy: Start 11:25 Wadowice województwo małopolsie - województwo śląskie: Wielka Puszcza (12:00) - Porąbka - Międzybrodzie Bialskie - Czernichów - Tresna - Żywiec (13:24) - Łękawica - Kocierz Moszczenicki - Kocierz (13:46) Wielka Puszcza - Porąbka - Międzybrodzie Bialskie - Przegibek (14:23) - Bielsko-Biała (14:33) - Wilkowice - Łodygowice - Bierna - Zarzecze - Tresna - Międzybrodzie Bialskie - Przegibek - Bielsko-Biała (15:28) - Meta (16:15)

Pozostałe dwa etapy odbędą się w województwie małopolskim:

08.08.2020 ETAP 4 – BUKOVINA RESORT – BUKOWINA TATRZAŃSKA / 152,9 KM

09.08.2020 ETAP 5 – ZAKOPANE – KRAKÓW / 188 KM

Utrudnień w ruchu należy się spodziewać w miastach, przez które przebiega trasa wyścigu:

Mapy, zdjęcia i filmy pochodzą ze strony: http://www.tourdepologne.pl