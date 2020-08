Poszukujemy zaginionej 12-letniej Nikoli Korzeniewskiej Data publikacji 07.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Tłuszczu poszukują zaginionej 12-letniej Nikoli Korzeniewskiej, która ostatni raz była widziana w dniu 5 sierpnia 2020 r. w miejscu zamieszkania, z którego wyszła i do chwili obecnej nie powróciła, oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

NIKOLA KORZENIEWSKA lat 12

ur. 07.01.2008 r. c. Roberta

zamieszkała w miejscowości Jasienica ul. Cmentarna

W nocy z 5 na 6 sierpnia 2020 wyszła z domu tylnym wyjściem z zamiarem ucieczki z domu i udała się w nieznanym kierunku. Zaginiona ma 175 cm wzrostu, krępej budowy ciała, włosy długie, jasny blond z odcieniem rudym, lewa strona głowy wygolona, ubrana w bluzę kol czarnego z wizerunkiem Agnieszki Chylińskiej, czarne leginsy-rybaczki za kolana, buty sportowe typu adidas posiadała plecak marki STREET koloru fioletowo-różowy w czarne grochy, legitymację szkolną BDB, saszetkę "nerkę" kol czarnego. Nie ma telefonu przy sobie. Zdolna do samodzielnej egzystencji, w przeszłości podróżowała już autostopem. Do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Wszelkie informacje o zaginionej prosimy kierować do Komisariatu Policji w Tłuszczu tel. (29) 757 30 07 lub do Komendy Powiatowej Policji w Wołominie przy ul. Wileńskiej 43a, tel. (22)776-20-21 bądź kontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub za pośrednictwem telefonu alarmowego 112 lub poczty elektronicznej: arkadiusz.dudzinski@ksp.policja.gov.pl

(KSP)