Jeśli chcemy poszaleć, polecam pojechać na tor Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezentujemy kolejny materiał filmowy z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentuje Jakub Przygoński - kierowca rajdowy, były motocyklista, członek zespołu Orlen Team. Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” - to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe.

Niebezpieczne zachowania na drodze komentuje tym razem Jakub Przygoński - kierowca rajdowy, były motocyklista, członek zespołu Orlen Team. W swoim komentarzu, dotyczącym sytuacji, gdy motocyklista przewraca się na autostradzie wchodząc w zakręt z nadmierną prędkością sugeruje, aby na co dzień jeździć spokojnie i zgodnie z przepisami, a jeśli kierowca chce "poszaleć", odpowiednim do tego miejscem jest tor wyścigowy, który jest odpowiednio przygotowany i gwarantuje większe bezpieczeństwo.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.