Policjanci uratowali kobietę, która chciała skoczyć z mostu Data publikacji 11.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, który był wczoraj, zapadnie w w pamięć policjantów z Ostrołęki. Funkcjonariusze ostrołęckiego wydziału patrolowego uratowali 16-letnią dziewczynę, która chciała skoczyć z mostu. Sytuacja wymagała od policjantów podjęcia szybkiej, ale i trafnej decyzji. Podziękowania należą się także osobie, która zaalarmowała mundurowych. Pamiętajmy jeden telefon może uratować komuś życie.

Policjanci muszą być przygotowani na każdą sytuację, ponieważ często w ich służbie walka toczy się o to co najcenniejsze, czyli ludzkie życie. Ostrołęccy mundurowi wielokrotnie już udowadniali swoją skuteczność w tego rodzaju działaniach. Nie inaczej było wczoraj, 11.09.2020 r., po południu, kiedy to dyżurny ostrołęckiej Policji został poinformowany, że na jednym z mostów w Ostrołęce nastolatka chce targnąć się na własne życie. Od razu po otrzymaniu zgłoszenia na pomoc nastolatce ruszyły policyjne patrole. Funkcjonariusze z ostrołęckiego wydziału patrolowego dojechali na miejsce i zauważyli młodą dziewczynę. W ostatniej chwili policjanci złapali nastolatkę za ubranie. Została ona przekazana pod opiekę ratowników medycznych.

Słowa podziękowania należą się także osobie, która zaalarmowała mundurowych. Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie. Reagujmy za każdym razem kiedy jesteśmy świadkami takich lub podobnych sytuacji. Telefon o np. pijanym kierowcy, przemocy domowej oraz krzywdzie wobec innych może komuś pomóc, a nawet uratować życie. Symboliczna jest, także data zdarzenia - wczoraj, 11.09.2020 r. - obchodzono Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

(KWP w Radomiu/js)