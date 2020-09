4 podejrzanych o rozboje z bronią palną aresztowanych na 3 miesiące Data publikacji 29.09.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Siemianowic Śląskich oraz KWP w Katowicach zatrzymali 4 osoby podejrzane o rozboje. Grupa ta za pośrednictwem portalu erotycznego nawiązywała kontakt z mężczyznami, a następnie podczas realnego spotkania napadała na nich. Sprawcy przy użyciu broni palnej oraz bijąc i grożąc pokrzywdzonym okradali ich. Żądali także wydania kart bankomatowych oraz pinów. Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

Policjanci z Siemianowic Śląskich oraz Katowic wpadli na trop grupy dokonującej rozbojów na mężczyznach. Jej członkowie to dwie kobiety w wieku 20 i 21 lat oraz mężczyźni w wieku 38 lat i 27 lat. Przestępcza szajka, na portalu erotycznym nawiązywała kontakty z mężczyznami i podając się za przedstawicielkę płci przeciwnej umawiała z nimi spotkania, na których mężczyźni byli napadani.

Na trop sprawców stróże prawa wpadli po tym, jak do siemianowickiej komendy wpłynęły dwa zgłoszenia. Pierwsze dotyczyło rozboju popełnionego na mężczyźnie, który został napadnięty podczas spotkania z kobietą, którą poznał na portalu internetowym. Z przekazanych informacji wynikało, że gdy pokrzywdzony przyjechał we wskazane miejsce, został napadnięty przez 3 osoby. Sprawcy bili go i przy użyciu broni palnej grozili. Okradli mężczyznę z wartościowych przedmiotów, które miał przy sobie oraz z karty bankomatowej. Zmusili go również do podania pinu i pojechali z nim do bankomatu. Mężczyźnie udało się wtedy uciec.

Do kolejnego, identycznego zdarzenia doszło następnego dnia w Katowicach. Wtedy siemianowiccy kryminalni połączyli siły ze swoimi kolegami z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Dzięki prowadzonym wspólnie czynnościom i podjętym ustaleniom wkrótce śledczy zatrzymali sprawców tych brutalnych przestępstw. Do zatrzymań przestępców doszło w kilku różnych miejscach. W sprawie zostało zabezpieczonych wiele dowodów. Podczas przeszukania mieszkania i pojazdu, którym poruszali się sprawcy, śledczy znaleźli między innymi 2 sztuki broni palnej, którą wykorzystywali podczas napadów przestępcy.

Podejrzani zostali doprowadzeni przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Sąd uznał, że konieczne jest w tej sprawie zastosowanie wobec całej czwórki środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzani trafili za kratki na 3 miesiące. Dodatkowo okazało się, że grupa ta pobiła jeszcze innego mężczyznę i okradła go z 3000 złotych. Za przestępstwo rozboju z użyciem broni palnej grozi kara do 15 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)

