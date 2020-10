Najniebezpieczniejsi przestępcy seksualni na celowniku Europolu

To się dzieje co dwie minuty. Średnio z taką częstotliwością policjanci w Europie przyjmują zawiadomienie o zgwałceniu, przemocy seksualnej lub molestowaniu. Każdy może stać się ofiarą seksualnej napaści, choć najczęściej są to kobiety i dzieci. Uruchomiona właśnie w 19 krajach Europy kampania medialna, ma zwrócić uwagę na sprawców brutalnych napaści seksualnych. Liczymy na pomoc obywateli.