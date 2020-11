Duża koncentracja policyjnych sił w poszukiwaniu zaginionej

Policja, Straż Pożarna, Straż Leśna oraz inne służby. Ponad 100 osób w dalszym ciągu zaangażowanych jest w poszukiwania zaginionej 79-letniej Stanisławy Pałko. Przypomnijmy w dniu 10 listopada ok godziny 17:30 wyszła z mieszkania swojej córki zamieszkałej w miejscowości Zakęcie (gmina Otyń) w powiecie nowosolskim i miała udać się do swojego domu oddalonego ok 30 m. Jednak do miejsca zamieszkania nie dotarła.