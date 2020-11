Szeroko zakrojone poszukiwania zaginionej 79-latki Data publikacji 20.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Duża policyjna koncentracja sił i środków podczas wzmożonych działań poszukiwawczych. Policjanci, strażacy, żołnierze, strażnicy leśni oraz mieszkańcy gminy Otyń – wszyscy w dalszym ciągu poszukujemy zaginionej 79-letniej Stanisławy Pałko. Przypomnijmy - 10 listopada br., kobieta wyszła z mieszkania swojej córki zamieszkałej w miejscowości Zakęcie (gmina Otyń) w powiecie nowosolskim i miała udać się do swojego domu oddalonego o zaledwie 30 metrów. Jednak do miejsca zamieszkania nie dotarła.

10 listopada br., około godziny 17:30, 79-letnia Stanisława Pałko wyszła z mieszkania córki, zamieszkałej w miejscowości Zakęcie (gmina Otyń) w powiecie nowosolskim i miała udać się do swojego domu oddalonego o zaledwie 30 metrów. Jednak do miejsca zamieszkania nie dotarła. Stanisława Pałko ma 160 cm wzrostu, oczy koloru szarego, jest szczupłej budowy ciała, włosy krótkie koloru kasztanowego z siwymi odrostami. W chwili zaginięcia miała na sobie fioletowy sweter z beżowymi wstawkami, jasne beżowe spodnie, na nogach miała kapcie. Kobieta ma problemy z poruszanie - kuleje. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli przy współpracy z mundurowymi innych jednostek, nadal prowadzą wzmożone działania, wykorzystując psy tropiące oraz specjalistyczny sprzęt.

Do działań włączyła się również niemiecka policja wraz z psem wyszkolonym specjalnie do tego typu zadań. Policjantów wspomagają strażacy, strażnicy leśni, żołnierze i przedstawiciele innych służb. Mieszkańcy również bardzo licznie gromadzą się w miejscu poszukiwań, aby wspomóc działania, a przede wszystkim rodzinę zaginionej. Wytypowany rejon, w którym może znajdować się zaginiona kobieta, został podzielony na sektory, w których działają poszczególne grupy poszukiwawcze. Do poszukiwań został wykorzystany również dron poszukiwawczy oraz policyjny śmigłowiec, wyposażony w kamery termowizyjne. Sytuacja jest bardzo poważna z uwagi na panujące niskie temperatury. Liczą się wszelkie informacje mogące pomóc w odnalezieniu 79-latki.

Apelujemy do wszystkich, którzy widzieli zaginioną Stanisławę Pałko, lub posiadają informacje, mogące pomóc w jej odnalezieniu skontaktowali się z Policją pod numerem alarmowym 112.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)