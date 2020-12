Zaginęła 15-letnia mieszkanka Milicza Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Komenda Powiatowa Policji w Miliczu poszukuje 15-letniej mieszkanki Milicza, która wieczorem 19 grudnia br. wyszła z domu i dotychczas nie wróciła do miejsca zamieszkania. Policjanci apelują do wszystkich osób mających jakąkolwiek wiedzę o miejscu przebywania zaginionej o niezwłoczne przekazywanie informacji w tej sprawie w każdej jednostce Policji na terenie kraju.

Zaginiona to:

Alicja Faustyna Kowalewska

córka Arkadiusza i Jolanty z domu Zawieja

urodzona 30 czerwca 2005 roku

zamieszkała w Miliczu przy ulicy Ogrodowej 16

Rysopis: wiek z wyglądu 16 – 17 lat, wzrost około 160 centymetrów, sylwetka średnia, włosy do ramion kręcone, szatynka, oczy zielone, nos prostolinijny, uszy przylegające, uzębienie pełne.

Znaki szczególne: widoczne na skórze głowy w okolicach uszu łuszczowe zmiany skórne (zaczerwienienia).

Cechy ubioru: w chwili zaginięcia ubrana była w spodnie dresowe koloru ciemnego, kurtkę sportową koloru niebieskiego z kapturem, buty sznurowane wysokie typu „glany” koloru czarnego, chusta wiązana zamiast szalika koloru bordowo – szaro – czarnego.

Zaginiona wyszła z domu w minioną sobotę, 19 grudnia 2020 roku, około godziny 19, z zamiarem udania się do koleżanki, do której nie dotarła i do dnia dzisiejszego nie powróciła do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Ktokolwiek posiada wiedzę na temat miejsca przebywania zaginionej Alicji Kowalewskiej, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Miliczu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 4, telefon do dyżurnego jednostki 47 87 212 00 (czynny całą dobę), telefon do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Miliczu 47 87 212 15, 47 87 212 31 lub 47 87 212 55, telefon alarmowy 112 lub proszony jest o powiadomienie najbliższej jednostki Policji na terenie kraju. Policja zapewnia anonimowość.

(KWP we Wrocławiu / js)